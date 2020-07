Weltkriegsbombe in Küstrin-Kietz erfolgreich entschärft

Eine Weltkriegsbombe ist am Freitagnachmittag am Bahnhof in Küstrin-Kietz erfolgreich entschärft worden. Der Zünder der Bombe musste gesprengt werden. Damit ist der Sperrkreis von 300 Metern wieder aufgehoben worden. Einwohner von mehreren Wohnhäusern mussten ihre Wohnungen verlassen und konnten danach wieder zurückkehren.