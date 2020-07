Bild: rbb

Fredersdorf-Vogelsdorf - Hunderte Spatzennester bei Baumarktsanierung zerstört

22.07.20 | 19:36 Uhr

In Fredersdorf-Vogelsdorf sind beim Abriss eines Baumarkts offenbar Vogelnester zerstört worden. Eine Bürgerinitiative spricht von über hundert Haussperlings-Nestern unter dem Dach einer früheren Baumarkt-Halle.

Vereinzelt hängen Federn und Zweige als letzte Reste eines Spatzennestes auf den kahlen Stahlträgern in luftiger Höhe. Die letzten Stützen einer früheren Baumarkt-Gebäudewand dürfen in der Hoffnung, noch den einen oder anderen Vogelbrutplatz zu retten, vorerst nicht mehr abgerissen werden. Die Bürgerinitiative Artenschutz Vogelsdorf, die den Abriss der alten Baumarkthalle beobachtet hat, ließ die Arbeiten von der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) stoppen.

Zufällige Beobachtung sorgt für Baustopp

Wie Andreas Kais von der Initiative am Mittwoch dem rbb erklärte, seien ihm während eines Einkaufs viele Vögel und Nistplätze am Gebäude aufgefallen: "Es handelte sich um bestimmt 100 Nester, wenn man die ganze Front nimmt". Da Sperlinge seit 2002 in der Vorwarnliste gefährdeter Brutvögel in Deutschland geführt werden [www.nabu.de], informierte er daraufhin die zuständige Behörde in Seelow. Diese versicherte aktiv zu werden und den Bau zu stoppen.

Laut Thomas Berendt, vom Landratsamt Märkisch-Oderland habe die Behörde auch entsprechend schnell reagiert. "Die UNB hat einen Termin vor Ort gemacht und einen Baustopp verhängt, telefonisch und per E-Mail", so der Pressesprecher am Mittwoch.

Reaktion kam zu spät

Doch die größten Schäden waren damit nicht mehr zu verhindern. Drei Tage nach der Meldung fehlte bereits das halbe Dach und die Naturschützer zeigten sich schockiert. Etliche Vögel irrten während der Arbeiten zwischen den Trümmern umher, offenbar auf der Suche nach ihren Nestern, ihrer Brut. Der Vogelsdorfer Baumarkt war laut Vogelschützer Kais bislang eines der letzten Gebäude in dem Gewerbegebiet, unter dessen Dach noch Platz für Sperlinge war. Er geht von einem vorsätzlichen Verstoß gegen das Naturschutzgesetz aus. Er sagte: "Wir glauben, dass der Baumarkt wissentlich das Risiko eingegangen ist, um einen neuen Außenbereich zu bauen, solange es noch sommerlich ist".

Verbliebene Dachreste vor Vogelsdorfer Baumarkt

50.000 Euro Bußgeld drohen

Der Landkreis Märkisch-Oderland wolle laut Thomas Behrend den Schaden nun durch einen Gutachter einschätzen lassen, um zu prüfen, welche Ersatzmaßnahmen jetzt zu ergreifen sind. Die Baumarktkette Hornbach hat mitgeteilt, man wolle dem Vorgang auf den Grund gehen. Die weiteren Bauarbeiten sollen dann von einem ökologischen Sachverständigen begleitet werden. Hornbach droht ein Bußgeld bis zu 50.000 Euro, heißt es aus dem Landratsamt.

Zerstörtes Vogelnest in altem Baumarktdach | Bild: rbb

Dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zufolge, ist der Sperlings-Bestand in Deutschland in den letzten Jahrzenten drastisch zurückgegangen. Die Gründe dafür lägen im geringeren Nistplatz-Angebot. Besonders die Sanierung von Gebäuden, mit glatteren Oberflächen, sorge für einen Mangel an Brutmöglichkeiten. Sperlinge zählen zu den Gebäudebrütern. Sendung: Brandenburg Aktuell, 22.07.2020, 19:30 Uhr