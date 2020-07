In einem Geflügelschlachtbetrieb in Storkow (Landkreis Oder-Spree) sind zwei Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Weitere Fälle gibt es derzeit nicht, sagte Plukon-Geschäftsführer Peter Schenk dem rbb am Freitag.



Die Ergebnisse soll Schenk am Vortag erhalten haben. Inzwischen bestätigt auch das Gesundheitsamt Oder-Spree die Ergebnisse auf Nachfrage des rbb.