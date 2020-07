Mehr als eine Million Euro Schaden nach Brand in Pflegeheim

Nach dem Großbrand in einem Heim für betreutes Wohnen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vor anderthalb Wochen in Templin (Uckermark) ist der Sanierungsaufwand jetzt beziffert.

Nach Brand in Mietgarage

Schätzungen gehen von einem Schaden von weit mehr als einer Million Euro aus, sagte der Templiner Bürgermeister Detlef Tabbert (Linke) am Mittwoch dem rbb. 25 Wohnungen seien durch das Feuer und die Löscharbeiten unbewohnbar geworden. Sie müssten in den nächsten Monaten aufwändig saniert werden. Tabbert sagte, er gehe davon aus, dass Mitte August alle Senioren in die eigenen Wohnungen zurückkehren können.

Eine vom DRK-Kreisverband Uckermark West/Oberbarnim koordinierte Hilfsaktion ist inzwischen auf große Resonanz gestoßen. Gespendet wurden neben Einrichtungsgegenständen und Hausrat zur Ausstattung der Übergangsquartiere für die Betroffenen auch Bekleidung und Geld.