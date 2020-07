Brandenburg ist das Land mit den meisten Wolfsrudeln in Deutschland. Insgesamt 41 Rudel wurden im Dezember 2019 gezählt. Die Zahl gerissener oder verletzter Nutztiere bei denen der Wolf als Verursacher nachgewiesen wurde oder nicht ausgeschlossen wird, war zuletzt gestiegen. Im Jahr 2019 seien rund 410 Tiere geschädigt worden, im Jahr 2018 seien es rund 400 Tiere gewesen, berichtet das Landesamt für Umwelt. Für die ersten sechs Monate dieses Jahres gibt die Behörde bereits über 380 Fälle an.

Die Freien Bauern in Brandenburg, eine Interessenvertretung bäuerlicher Familienbetriebe, forderte am Mittwoch von der Landesregierung, den Populationszuwachs jährlich zum Abschuss freizugeben und verweist dabei auf Schweden. "Wenn die Jäger in Brandenburg jedes Jahr 100 Wölfe legal erlegen dürften, würde das Raubtier seine Scheu zurückgewinnen und die Probleme wären zumindest entschärft", wurde Landessprecher Marco Hintze in einer Mitteilung zitiert.