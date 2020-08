Im Mittelalter wurde in Bernau in fast jedem zweiten Haus Bier produziert. Jetzt wird die Brautradition wiederbelebt. Dafür wurde eigens eine Genossenschaft gegründet. Gebraut wird auf einem alten Gutshof. Von Robert Schwaß

Weil es in Bernau kein Bier aus eigener Produktion gab, gründete sich 2016 die Erste Bernauer Braugenossenschaft. Durch deren inzwischen rund 520 Mitglieder sowie Fördermittel wurde die Renovierung des Gutshofes finanziert. Wegen des Denkmalschutzes war der Umbau eine große Herausforderung, verrät Frank Dietrich, Vorsitzender der Genossenschaft. "Die Sud- und Gärtanks haben nicht durch die Türen gepasst. Wir haben das Dach geöffnet und die Anlagen mit einem Kran in das Gebäude gehoben." Auch der Braubetrieb wird ehrenamtlich durchgeführt, sagt Dietrich, der eigentlich als Elektromeister arbeitet. Gebraut wird nach eigener Rezeptur.

Schon bei der Gründung der Hussitenstadt spielten Hopfen und Malz eine große Rolle. Laut einer Sage wurde Bernau nur aufgrund der guten Qualität des Bieres gegründet, verrät Bernd Eccarius, langjähriger Leiter des Heimatmuseums. "Aus historischen Dokumenten geht hervor, dass Bernau von Anfang an das Braurecht hatte."

Im Mittelalter gab es in der Hussitenstadt 146 Braustellen, "in jedem zweitenHaus wurde also Bier gebraut", so der Historiker. Bekannt war die Stadt vor allem für sein Schwarzbier, welches schon damals überregional exportiert wurde. Aber bereits 1912 schloss das letzte bürgerliche Brauhaus. Mit Beginn des zweiten Weltkriegs und der Kriegszwangswirtschaft 1939 wurde die Produktion dann komplett eingestellt.