Nach 40 Jahren Ehe den Partner als Bonsai auf den Essenstisch stellen? Diese besondere Form der Bestattung bietet ein Unternehmen aus Tschechien an - und wirbt im Ortsblatt von Fredersdorf-Vogelsdorf dafür. In Brandenburg ist die Methode allerdings gar nicht erlaubt. Von Tony Schönberg

Die Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf (Märkisch-Oderland) hat in dieser Woche rechtliche Schritte gegen das eigene Ortsblatt eingeleitet. Grund dafür ist die Werbeanzeige von Ende Juni dieses Jahres eines tschechischen Bestattungsunternehmens mit einer Außenstelle in Berlin. In der Anzeige wirbt das Unternehmen für die Beisetzung als sogenannter Lebensbaum. So sollen Angehörige ihre Verstorbenen ins Ausland schicken können, wo diese in einem Krematorium verbrannt und die Asche anschließend in ein Pflanzsubstrat gewandelt wird. Daraus könne laut Anzeige "eine Pflanze Ihrer Wahl" gezogen werden, die anschließend im heimischen Garten oder Blumentopf wachse.