Beim Abkühlen in Brandenburgs Seen sollten Badegäste im Vorfeld einen Blick aufs Wasser werfen, denn Blaualgen trüben das Badevergnügen: Im Landkreis Märkisch-Oderland und in Oder-Spree gibt es erste Fälle von Blaualgenbefall.

So warnte das Gesundheitsamt des Oder-Spree-Kreises am Donnerstag in einer Mitteilung, da es eine "explosionsartige Blaualgenblüte" gegeben habe. Diese wurden im Flakensee bei Grünheide nachgewiesen. Vorsorglich wurde deshalb die Badestelle am Campingplatz noch am Mittwoch gesperrt. Vorkommen gab es in den vergangenen Tagen auch im Stienitzsee bei Rüdersdorf und im Lettinsee bei Altfriedland.