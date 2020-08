Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist mehrere Monate nach einem Ausbruch in Westpolen mittlerweile wieder etwas von der deutschen Grenze abgerückt. Das hat das Bundeslandwirtschaftsministerium am Freitag bekannt gegeben.

Im März hatte der westlichste Fundort eines an der Schweinepest gestorbenen Wildschweins in Polen nur noch knapp zehn Kilometer von der deutschen Grenze entfernt gelegen. Zahlen des polnischen Veterinärdienstes zeigen, dass seit Anfang August in der an Brandenburg grenzenden Wojewodschaft Lebuser Land bei insgesamt 37 toten Wildschweinen eine Schweinepest-Infektion festgestellt wurde.