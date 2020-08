Die Hygiene-Vorgaben für Schulen in Brandenburg sind streng, doch auf dem Schulweg sind sie kaum umsetzbar. Gerade auf langen Strecken im ländlichen Raum sitzen und stehen die Kinder in vollen Bussen. Von Tony Schönberg

Zusammen mit seiner Mutter steht der sechsjährige Arthur am Donnerstag, kurz vor sieben an der Bushaltestelle in Frankfurt (Oder). Auf die Schule hat er sich schon so lange gefreut. Die Freude ist aber schnell vorbei, als er in den Bus Richtung Beeskow steigt. Der ist nämlich schon dicht gedrängt und Arthur muss die ganz Fahrt stehend im Gang verbringen.

Schockiert über die Zustände war Arthurs Mutter Jessica Rockstett. Schließlich hatte sie ihren Sohn zuvor über Hygieneregeln und die Maskenpflicht in der Schule aufgeklärt. Im Bus spielt das kaum eine Rolle, denn an genügenden Abstand zwischen den Schülern ist gar nicht zu denken: "Dem ist das auch zu eng. Die haben sich am ersten Tag zu dritt an einem Haltegriff festgehalten, und das funktioniert nicht. Und dann sind ihm die Leute alle zu dicht gekommen. Von hinten hat es gewackelt und von hinten hat jemand geschubst."