BGH bestätigt lebenslange Haftstrafe für Mord an zweijähriger Tochter

Ein 31 Jahre alter Mann aus Eberswalde (Barnim) muss wegen Mordes an seiner Tochter lebenslang ins Gefängnis. Das hat am Dienstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschieden und damit das Urteil zur lebenslangen Haft des Frankfurter Landgerichts vom Juni vergangenen Jahres bestätigt.