Drinnen stellt sich für die Gemeindemitglieder trotzdem schnell ein Gefühl von Andacht ein, sagt Katrin Rautenberg aus dem Vorstand vom Frankfurter Verein "Muslime an der Oder". Sie ist schon etwas früher gekommen. "Und zwar ist es Sunnah, also Traditon, zwei Gebetseinheiten zusätzlich als Begrüßungsgebet zu verrichten, wenn wir die Moschee betreten", sagt sie. "Der Freitag ist nach unserem Glauben auch der Tag des jüngsten Gerichts, der Freitag für uns also wie ein Feiertag, deswegen versammeln wir uns in der Moschee und verrichten gemeinsam das Gebet."

Für Männer dagegen schon: Viele legen ihre Mittagspause daher so, dass sie zum Freitagsgebet in den Gebetsraum kommen können. Einige bleiben auch nur kurz, für den Pflichtteil des Gebets, sagt Mohammed Tarek Alsabbagh, Vorstansvorsitzender des Vereins "Muslime an der Oder". "Das Gebet findet zu einer bestimmten Zeit statt. Jeder Teilnehmer muss mit dem Arbeitgeber verhandeln", sagt er. "Ich mache zum Beispiel gerade ein Praktikum in einem medizinischen Labor in Frankfurt. Ich mache das Gebet in meiner Pause", erklärt der 28-Jährige, der seit vier Jahren in Frankfurt lebt. "Und das klappt sehr gut."