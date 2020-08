Nach der Entdeckung einer Granate im Wandlitzer Gorinsee sieht der Kampfmittelbeseitigungsdienst keine Notwendigkeit, den See zu sperren."Man findet immer wieder mal was", sagt Peter Ewler vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg dem rbb. Die Region Wandlitz sei - im Gegensatz etwa zu Oranienburg - kein Hotspot. "Gerade saisonbedingt gibt es viele Funde im See." Generell aber gebe es mehr Funde an Land.

Der Kampfmittelräumdienst berät allerdings weiter mit dem Ordnungsamt über den Fund und weitere Maßnahmen. Allerdings sind die Zuständigkeiten kompliziert. Für die Bergung solcher Munition ist in der Regel die Gemeinde zuständig, in diesem Fall Wandlitz. Eine längerfristige Sperrung oder ausführliche Suche im See kann sie aber nicht veranlassen, weil sie nicht Eigentümerin ist, sondern das Land Berlin. Ein ein Sprecher der Senatsumweltverwaltung verwies allerdings darauf, dass die Handgranate nicht auf Berliner Territorium, also dem zentralen Strand, gefunden worden sei - sondern gegenüber an einer wilden Badestelle. Für eine Sperrung brauche es außerdem eine Empfehlung der Polizei.