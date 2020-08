Audio: Antennte Brandenburg | 28.08.2020 | Bild: rbb/Uta Schleiermacher

LesBiSchwule Tour zieht Bilanz - "Queere Lebensweisen werden sichtbarer"

28.08.20 | 17:55 Uhr

Zum Ende der LesBiSchwulen Tour haben die Veranstalter*innen eine positive Bilanz gezogen. Insgesamt hätten sie geschätzt mehrere Hundert Menschen erreicht, sagte Eric Fattler vom Landesverband "Andersartig", der die Tour mitorganisiert hat. "Es sind ja nicht nur die Menschen, die sich an unseren Infoständen beraten lassen", sagt er. Einige würde auch über Lautsprecherdurchsagen oder Hinweise auf die Webseite angesprochen. "Wir merken das immer in den Wochen nach der Tour, weil da sehr viele Anfragen aus dem Tourgebiet kommen", so Fattler.

Mit der Tour setzen sich der Landesverband Andersartig und das Jugendnetzwerk Lambda gegen Diskriminierung und für mehr Toleranz und Sichtbarkeit von homo- bzw. bisexuellen Menschen und Trans-Personen ein. Die Tour führte unter dem Motto "Brandenburg bleibt bunt!" in diesem Jahr durch den ostbrandenburgischen Landkreis Oder-Spree. Stationen für den Info-Stand mit Gesprächsangeboten und Infomaterial waren Storkow, Fürstenwalde, Erkner, Eisenhüttenstadt und Frankfurt (Oder).

"Grundsätzlich hat sich etwas zum Positiven verändert"

Nach Angaben des Verbandes führt die Tour seit 1998 jedes Jahr durch einen Brandenburger Landkreis, um für Akzeptanz und Respekt gegenüber jedweder sexuellen Orientierung zu werben. "Grundsätzlich hat sich etwas zum Positiven verändert, weil queere Lebensweisen in den Medien und in der Kultur sichtbarer werden" sagte Tour-Oganisator Lars Bergemann vom Landesverband "Andersartig". "Wenn wir aber in die individuellen Lebensbereiche und das soziale Umfeld der Menschen gucken, sind die Ängste nicht anders als 1995."