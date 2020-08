Die Einschleppungsgefahr der Afrikanischen Schweinepest nach Brandenburg durch aus Polen kommende Wildschweine ist weiterhin sehr hoch. Das sagt der Sprecher des brandenburgischen Verbraucherschutzministeriums, Gabriel Hesse, Antenne Brandenburg. In der kommenden Woche ist der Schutz der Zuchtsschweinbestände in Brandenburg daher Thema im Fachausschuss des Brandenburger Landtages. Bauernvertreter fordern schon länger, den aktuellen Kunststoffzaun am Oderdeich durch feste Absperrungen wie an der Grenze zu Dänemark zu ersetzen.