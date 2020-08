Sulfat-Richtwert in der Spree an kritischer Tagesgrenze

Der Sulfat-Richtwert am Spree-Pegel Neubrück (Oder-Spree) ist in diesem Jahr bereits 35 Mal überschritten worden. Ab der 38. Überschreitung seien Maßnahmen erforderlich, teilt das Umweltministerium am Mittwoch mit.