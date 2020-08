Die Ursache für zwei Knallgeräusche am Montagmittag im Raum Frankfurt (Oder) ist weiterhin unklar. Sie waren weiträumig bis nach Mixdorf, Müllrose und Lebus zu hören. Beobachter hatten teilweise auch eine leichte Druckwelle wahrgenommen.



Eine Explosion wurde in der Gegend zunächst nicht registriert. Der Verdacht, dass Überschall-Flugzeuge das Knallen ausgelöst hatten, bestätigte sich bisher ebenfalls nicht. Ein Sprecher des Luftfahrtamts der Bundeswehr teilte dem rbb auf Nachfrage mit, dass am Montagmittag im Raum Frankfurt (Oder) zwei Eurofighter im Einsatz waren. Diese hatten im Rahmen eines routinemäßigen Verfahrens eine aus dem polnischen Luftraum kommende Zivilmaschine begleitet. Dies macht die sogenannte "Alarmrotte" der Bundeswehr in allen Fällen, in denen Flugzeuge Kommunikationsstörungen haben oder die Kommunikation komplett abreißt.



Laut Sprecher waren die Eurofighter aber nicht im Überschallflugbetrieb unterwegs. Ob das Knallen möglicherweise durch polnische Überschallflugzeuge und über polnischem Boden ausgelöst worden sein könnte, die das Flugzeug wohl bis zur deutsch-polnischen Grenze begleitet haben, blieb am Montag ebenfalls unklar.