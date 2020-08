Die Archäologin Michaela Reinfeld zieht sich auf dem Motorboot ihre Flossen an, schnallt den Tauchrucksack um und kontrolliert ihre Maske - mit einem gezielten Rückwärtssalto taucht sie von dem Bootsrand ab in die Tiefe des Werbellinsees. Mit zwei weiteren Mitgliedern des Kaffenkahn e.V. Eberswalde verschwindet sie unter die Wasseroberfläche und taucht weiter in die Tiefe, um einen gesunkenen Kaffenkahn zu dokumentieren.

Der 2007 gegründete Verein arbeitet eng mit dem Archäologischen Landesamt Brandenburg zusammen. Aktuell gehören ihm 20 Mitglieder aus ganz Deutschland an. Der hauptberuflichen Archäologin Reinfeld liegt die Denkmalpflege der alten Wracks am Herzen. Mittlerweile haben sie rund zwölf Wracks auf dem Boden des Werbellinsees entdeckt. Und nun dokumentieren die Vereinsmitglieder diese nach und nach.

"Auf den Kanalstraße waren früher auch viele Kaffenkähne versunken - die wurden aber weggeräumt, da sie da im Weg waren. In den Tiefen des Sees stören sie nicht weiter, also liegen sie bis heute da", erklärt Dietterle. Die Mitglieder seines Vereins helfen inzwischen dabei, die Schiffe denkmalgerecht zu dokumentieren und auf ihre Pflege aufmerksam zu machen.

Der Tauchgang geht zum "Ziegel-Wrack" am nördlichen Teil des Sees. Schon letztes Jahr haben sie das Überreste des Schiffes so gut es ging vermessen und ein 3D-Modell am PC davon erstellt. Dieses möchten sie nun noch weiter verfeinern. Mit Maßband und einer Kamera sind die Vereinsmitglieder in 17 Meter Tiefe unterwegs.

Archäologin Reinfeld erklärt: "Wir untersuchen ein Wrack, das noch mit Ziegeln beladen ist. Die Ziegel sind von der königlichen Ziegelei Joachimsthal und wir schauen uns die Stempel an." Zu welchem Bauwerk die Ziegel transportiert werden sollten, ist unklar.