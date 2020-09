Die Polizei im Landkreis Barnim hat einen Serien-Brandstifter festgenommen. Das teilten die Ermittler am Montagmittag auf einer Pressekonferenz in Bernau mit. Demnach soll ein 22-Jähriger insgesamt 21 Feuer in der Gemeinde Wandlitz gelegt und einen Sachschaden von 100.000 Euro verursacht haben.

So brannten seit Januar etwa Strohballen in Stolzenhagen und Wälder in Bogensee sowie in Klosterfelde. Brennende Holzpolter brachten die Polizei dann auf die Spur eines möglichen Serientäters, da dort mit Brandbeschleuniger nachgeholfen wurde, sagte Polizeidirektor Jens Starigk dem rbb.