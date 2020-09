Bauern als Opfer in der Uckermark

Mit der zunehmenden Technisierung von Landmaschinen hat sich ein neuer Markt für Diebesbanden erschlossen. Besonders in der Uckermark werden in den letzten Jahren wiederholt GPS-Sender aus Traktoren gestohlen. Von Claudia Baradoy

Allein der Sender kostet 10.000 Euro. Zwei davon wurden Müller vor ein paar Wochen gestohlen. Damit ist er in der Region nicht allein. Dem Landwirt zufolge ist das Problem mit den Diebstählen erst in den letzten Jahren aufgetreten. "Massive Diebstähle gab es besonders im letzten Vierteljahr, weil die Geräte modern sind. Anscheinend gibt es einen Markt dafür."

Im Bereich der Polizeidirektion Ost gibt es tatsächlich vermehrt Diebstähle von GPS-Geräten aus Landmaschinen. Das bestätigte der Polizeisprecher Ingo Heese auf Anfrage des rbb. In den vergangenen Wochen schlugen die Diebe elf Mal zu. Im Landkreis Uckermark gab es vier Fälle. Dabei erbeuteten die Diebe insgesamt 33 GPS-Sender.

Dass das Diebesgut sofort hinter der polnischen Grenze verschwindet, glaubt Landwirt Müller allerdings nicht. Ihm zufolge gibt es für die gestohlenen GPS-Systeme einen weltweiten Markt. Er vermutet, dass die etwa 300 Meter von seinem Grundstück entfernte Autobahn als Zugriff- und Fluchtkorridor dient: "Es kann genauso gut der Nachbar nebenan sein. Ich weiß es nicht. Wenn sie was klauen wollen, sind sie sehr schnell auf der Autobahn und unerkannt wieder weg."

Angesichts der Diebstähle hat Rüdiger Müller seinen Hof mit Alarmanlagen, Zäunen und Scheinwerfern gesichert. Doch trotz voller Beleuchtung, auch in der Nacht, ließen sich die Täter nicht abhalten.

Auch andere Bauern in der Region sind bereits Opfer des GPS-Diebstahls geworden, sagt Ingo Heese von der zuständigen Polizeidirektion Ost. Laut Heese steht die Polizei aber noch am Anfang ihrer Ermittlungen. "Wir gehen davon aus, dass es gut organisierte Banden sind, die professionell arbeiten", so der Polizeisprecher.



Die Fahndung nach den Geräten sei schwierig. "Zum großen Teil sind den Geschädigten die Seriennummern der GPS-Systeme nicht einmal bekannt, so dass es für unsere Fahndungsmaßnahmen äußerst kompliziert ist, so ein Gerät wieder zu finden."