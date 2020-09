Beim Stützpunkt der Bundespolizei in Blumberg sind am Mittwochnachmittag die Auszubildenden der Polizei-Fliegerschule von Sankt Augustin bei Bonn gelandet. Sie machen hier Station während einer mehrtägigen Flugübung. Von Marie Stumpf

In einem eleganten Bogen kreisen die neun Hubschrauber über dem Landeplatz in Blumberg (Gemeinde Ahrensfelde, Barnim). In einem von ihnen sitzt der 22-jährige Polizeikommissar Benno Kubisch. Er ist einer von 21 Auszubildenden des diesjährigen Piloten-Lehrgangs. Rund 190 Flugstunden hat er bereits absolviert.

Sein Können muss er nun unter Beweis stellen. Bei der fünftägigen Flugübung mit Stopps unter anderem in Blumberg, Bautzen und auf Rügen sollen die Schüler Formationen trainieren. "Bei Formationsflügen kommt es darauf an, den Blickkontakt zu dem vorausfliegenden Hubschrauber zu halten, um die Abstände einzuhalten", erklärt Benno Kubisch. "Wenn man da den Bruchteil einer Sekunde verliert, kommt man ihm gefährlich nah. Das ist gerade am Anfang noch sehr schwer einzuschätzen."

Am Donnerstag wollen die zukünftigen Piloten in Bautzen in Sachsen landen. Am Freitag werden sie dann wieder in Sankt Augustin in Nordrhein-Westfalen erwartet.