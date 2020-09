Die Grenzübergangsstelle Mescherin (Uckermark) ist ab Montag für mehrere Wochen vollgesperrt. Der Grenzübergang liegt zwischen der Bundesstraße B 113 und der Landstraße 120 in Polen. Grund für die Sperrung sind die Instandsetzung der Asphaltdecke und Sanierungsarbeiten an der Regenwasserableitung der Straße in diesem Bereich. Die Vollsperrung ist bis zum 27. November geplant.