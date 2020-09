Bei Unfällen auf Autobahnen kann viel Zeit verloren gehen, wenn Retter falsch geleitet werden. Am Autobahndreieck Barnim kam das so häufig vor, dass sich die Feuerwehr ein eigenes Beschilderungskonzept ausdachte. Die erste Bilanz: Es wirkt. Von Michael Lietz

Wenn ein Notruf vom Autobahndreieck Barnim bei der Regionalleitstelle Nord/Ost in Eberswalde eingeht, stellt Klaus Prillwitz inzwischen immer die Frage nach den blau-weißen Schildern. "Wo genau ist der Unfallort? Sehen sie ein Schild - und welche Kilometerangabe steht darauf?", fragt er. Dank dieser Angaben kann er dann die genauen Koordinaten des Unfalls an die Freiwillige Feuerwehr Zepernick weitergeben. Die Feuerwehrleute werden so in wenigen Minuten auf der Autobahn sein.