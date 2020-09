Der Brandenburger Umweltminister Axel Vogel (Grüne) will im Mittwoch in Criewen (Uckermark) den Fördermittelbescheid für den Neubau einer Kita übergeben. Der Nationalpark-Kindergarten "Kleine Wildhüter" wird deutschlandweit einmalig sein. Die Einrichtung der Stadt Schwedt und des Naturschutzgebiets soll die Aufgaben und die Vision des Nationalparks mit frühkindlicher Bildung und Erziehung verknüpfen, teilte das Umweltministerium am Dienstag in Potsdam mit.