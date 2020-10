Afrikanische Schweinepest in Ostbrandenburg

Die Afrikanische Schweinepest ist mittlerweile in drei Brandenburger Landkreisen festgestellt worden. Dort laufen die Maßnahmen im Kampf gegen die Tierseuche auf Hochtouren. Andere Kreise bereiten sich unterdessen darauf vor.

Wie viele von den 30 am vergangenen Wochenende auf der Oderinsel bei Küstrin-Kiez gefundenen Wildschweinen erkrankt sind, ließ sich noch nicht feststellen. Das Betreten des munitionsbelasteten Gebiets ist nicht möglich.

In den Brandenburger Landkreisen Spree-Neiße, Oder-Spree und Märkisch-Oderland wurde bei mittlerweile 65 Tieren die Afrikanische Schweinepest festgestellt.

Fest steht, die Tiere müssen auf der Insel bleiben bis sie verenden, ließ die Verwaltung von Märkisch-Oderland am Montag verlauten. Die Tiere könnten nicht erschossen werden, weil das andere Wildschweine auf der Insel aufschrecken würde. Gleichzeitig soll jetzt ein Zaun um die Insel gebaut werden, damit die Wildschweine möglichst auf der Insel bleiben. Wie am Dienstag bekannt gegeben wurde, soll der Zaunbau vermutlich am Donnerstag beginnen.

Unterdessen überwachen Jäger die Oderinsel für den Fall, dass Schweine versuchen sollten diese zu verlassen.