Auf der Oderinsel ist eine Rotte Wildschweine verschwunden, die zunächst auf der Basis von Drohnenbildern als krank oder tot eingeschätzt worden waren. Womöglich lagen sie aber einfach auf dem Boden, weil sie schliefen. Denn Ende vergangener Woche waren die Wildschweine auf der umzäunten Oderinsel plötzlich verschwunden. Auf einem Drohnenbild waren sie nicht mehr am Fundort zu sehen, wo sie sich zuvor zusammengerottet hatten. Ob sich die Wildschweine noch auf der Insel befinden, kann der stellvertretende Landrat Friedemann Hanke (CDU) am Montag nicht mit Sicherheit sagen. "Wir wissen das nicht genau. Es ist auch unklar, ob die Tiere tatsächlich krank waren oder ob es eine andere Ursache hatte, dass sie da lagen."

Am vorletzten Wochenende hatten Mitarbeiter des Landkreises bei einer großangelegten Fallwild-Suchaktion per Drohne eine Wildschweinrotte auf der Oderinsel entdeckt. 17 Tiere seien tot und 30 erkrankt, hieß es zunächst von Seiten des Landkreises. Nun räumt der Vize-Landrat ein, dass es sich um eine Fehleinschätzung handelte: “Wir haben die Tiere nur auf dem Monitor gesehen und sind davon ausgegangen, dass sie tot oder sterbenskrank waren.” Bei einem Drohnen-Kontrollflug in der vergangenen Woche habe man jedoch festgestellt, dass die vermeintlich toten und verletzten Tiere nicht mehr am Fundort lagen. Offenbar hatten sie sich dort nur zum Schlafen niedergelassen. "Für uns entspannt das die Lage etwas", so Hanke.

Schließlich hätten 17 tote Tiere bedeutet, dass die Seuche bereits weit verbreitet sei. Ob die Wildschweine auf der Insel tatsächlich mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) infiziert sind, bleibt weiterhin unklar. Am Vorgehen des Landkreises ändert das Verschwinden der Wildschweinrotte erst einmal nichts.