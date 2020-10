Messe zu E-Mobilität in Bad Saarow lockt nicht nur Autohersteller

E-Mobilität in Brandenburg

Trotz des nieseligen Herbstwetters sind am Samstag rund 100 Menschen zur Bad Saarow Electric gekommen. Schon am Rande der Messe am Ufer des Scharmützelsees war zu sehen, worum es bei der Veranstaltung ging: Rund 20 elektrische Autos, darunter Porsche, Volkswagen und gleich mehrere Teslas, zogen dort die Blicke der Besucher auf sich. Und auch auf dem Messegelände drehte sich alles um E-Mobilität. Neben den Autos waren etwa auch elektrische Motorräder und Fahrräder zu sehen.