Zum Prozessauftakt um den tödlichen Streit zwischen zwei Mitbewohnern hat der Angeklagte am Montag die Tat am Frankfurter Landgericht gestanden. Der Mann hat in Basdorf (Landkreis Barnim) einen Mann getötet und zerstückelt. Die Tat geschah im März.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte mit seinem Mitbewohner in der gemeinsamen Wohnung in Basdorf in Streit geraten sein. Im Laufe der Auseinandersetzung habe der 27-Jährige mehrfach mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen. Der Mann konnte sich noch in den Hausflur des Mehrfamilienhauses schleppen und starb dort.