Eberswalde in Barnim

Wegen zweifachen Totschlagversuchs hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Montag einen Haftbefehl gegen einen 24-Jährigen in Eberswalde gestellt. Der Vorfall hat sich demnach am vergangenen Samstag ereignet.

Der Tatverdächtige soll im Park am Weidendamm in Eberswalde zwei Männer im Alter von 33 und 37 Jahren durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen tranken die späteren Opfer zuvor mit dem mutmaßlichen Täter Alkohol. Danach sollen die Beteiligten in Streit geraten sein.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen in Nähe des Tatorts festnehmen. Er habe erheblichen Widerstand geleistet, hieß es. Ein von ihm mitgeführtes Messer wurde als mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt.



Die Opfer werden in Krankenhäusern in Eberswalde und Berlin versorgt. Tatmotiv und -ablauf werden noch ermittelt.