Kirche erinnert an den Wiederaufbau nach dem Krieg

Dom in Fürstenwalde (Spree)

Es ist in den vergangenen Tagen sein Abendritual geworden: Jeden Abend steigt Fürstenwaldes Kirchenmusikdirektor Georg Popp mit seiner Trompete unter dem Arm auf den 68 Meter hohen Turm des St. Marien-Doms. Er öffnet die Fenster und übermittelt in alle vier Himmelsrichtungen seine musikalische Botschaft anlässlich des Jubiläums. "Ich bin als Fürstenwalder einfach stolz auf den Dom mit allem, was da eben ist", sagt er.

Der St. Marien Dom ist 25 Jahre nach seiner Wiedereinweihung mehr als nur eine Kirche. Er ist Treffpunkt, Gemeindehaus und Konzertsaal. Viele Gründe, warum er den Fürstenwaldern so wichtig ist: Sie schätzen die Mischung aus alter Bausubstanz und modernem Anbau, für viele ist er zu einem Zentrum in der Stadt geworden.