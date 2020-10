rbb/Fernsehen Audio: Antenne Brandenburg | 07.10.2020 | Marie Stumpf | Bild: rbb/Fernsehen

Märkisch-Oderland - Familie in Hennickendorf päppelt acht Igel-Jungtiere auf

07.10.20 | 18:15 Uhr

In Hennickendorf in Märkisch-Oderland hat eine Frau gleich acht kleine unterernährte Igelbabys gefunden und Freiwillige gesucht, die die Kleinen jetzt aufpäppeln. Doch nicht immer ist es ratsam sich den Tieren anzunehmen.

"Das ist Borstel, einer von den acht Igeln." Ganz vorsichtig setzt Jenny Fischer aus Hennickendorf den kleinen Igel in seinen Käfig. 120 Gramm, etwa so viel wie ein halbes Päckchen Butter, wog er, als sie ihn Mitte September zusammen mit sieben weiteren Igeln in ihrem Vorgarten fand. Normal ist es mehr als doppelt so viel. Zwei von den acht kleinen Igeln hat Jenny Fischer inzwischen in die Obhut ihrer Schwiegermutter Christel Dobbermann gegeben - denn die hat reichlich Erfahrung mit Fundtieren: "In den letzten fünf Jahren hatten wir drei bis vier Mal Igel hier, die kommen von der Straße oder aus dem Garten. Der letzte war auch schwer verletzt und den mussten wir zum Tierarzt bringen."

Zahl hungernder Igel vermehrt sich

Hilfe bekommen die beiden auch von anderen Igel-Experten, wie Julia Schiller von der Wildtierrettung Oranienburg in Oberhavel. Für sie sind hungernde Igel keine Seltenheit: "Grundsätzlich vermehrt sich das, weil die Lebensgrundlage der Igel Stück für Stück verschwindet. Was jedes Jahr schlimmer wird, sind auch die Verletzungen. Mir wurde letztens ein Jungtier gebracht, das in einen Rasenmäher kam - das hat es leider auch nicht überlebt." Außerdem wird es laut Schiller zunehmend zum Problem, dass es immer wärmer wird: Winterschlaf ist für die Tiere kaum noch möglich, die Igel verfallen nur noch in eine Winterruhe.

Igel möglichst draußen lassen

Ob ein Igel tatsächlich Hilfe vom Menschen braucht, hängt allerdings von mehreren Faktoren ab, führt Schiller aus: "Wie sieht er aus, ist das ein kleiner Igel oder ein großer, ist er verletzt? Dann sollte ich ihn wiegen - um diese Jahreszeit sollte ein gesunder Jungigel um die 300 Gramm haben." Außerdem sollte man sich die Situation genauer anschauen: Igel sind normalerweise nachts unterwegs, wenn ein Tier tagsüber zu sehen ist, ist das laut Schiller schon ein erstes Alarmzeichen. Wenn es um Schwächeanzeichen des Tieres geht, solle man die lieber erst beobachten und schauen ob der Igel noch vernünftig laufen kann und gut genährt aussieht. Denn die Hauptregel lautet: draußen lassen und dann gegebenenfalls zufüttern.

Hilfe vom Menschen nicht immer erwünscht

Denn wenn der Mensch das Tier mit nach Hause nimmt, dann kann beim Aufpäppeln von Igeln auch viel falsch gemacht werden. Christiane Schröder vom Nabu Brandenburg rät deswegen: "In der Regel kommen die Igel auch ohne unsere Hilfe aus. Sie brauchen etwas Zeit um sich neu zu orientieren oder sie brauchen nur ein bisschen Hilfe, indem man zufüttert oder ihnen was zu trinken gibt.” Dafür eignet sich beispielsweise Trockenfutter von der Katze, oder spezielles Igelfutter aus der Zoohandlung.

Christel Dobbermann (li.) und Jenny Fischer (re.) mit einem "ihrer" acht Igel.

Vorsicht vor zu viel Gewöhnung

Im Zweifelsfall solle man sich aber immer Rat von einem Profi einholen. So wie Jenny Fischer und ihre Schwiegermutter es getan haben. Christel Dobbermann hat selber schon einige Erfahrung mit Igeln gesammelt, sie betont, dass es vor allem wichtig sei, dass der Igel sich nicht zu sehr an den Menschen gewöhnt: "Er soll auch Tier bleiben. Wenn der Igel einen anfaucht und sich nicht greifen lässt, dann ist alles okay, denn sie sollen ja ihre Instinkte behalten." Fischer und Dobbermann wollen ihre Igel im Frühjahr wieder auswildern. "Natürlich fällt es uns auch schwer, weil wir uns auch an sie gewöhnen", erzählt Christel Dobbermann, "aber wir suchen eine tolle Stelle im Wald, wo der Igel Wasser und Würmer hat."