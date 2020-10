Lucia Hesterkamp/rbb Audio: Antenne Brandenburg | 15.10.2020 | Larissa Mass/ Lucia Heisterkamp | Bild: Lucia Hesterkamp/rbb

Afrikanische Schweinepest - Märkisch-Oderland wappnet sich gegen die Seuche

15.10.20 | 17:48 Uhr

Die Schweinepest-Fälle in Brandenburg steigen weiter an. Schon 69 infizierte Wildschweine wurden im gesamten Bundesland entdeckt, im Landkreis Märkisch-Oderland sind es bisher drei. Der Landkreis ergreift weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Tierseuche. Von Lucia Heisterkamp

Mitarbeiter des Landkreises Märkisch-Oderland haben am Donnerstag damit begonnen, einen doppelten Elektrozaun rund um die Oderinsel vor Küstrin-Kietz zu ziehen. Der sechs Kilometer lange Zaun soll Wildschweine davon abhalten, die Insel zu verlassen. Am vergangenen Wochenende wurde eine Rotte toter und kranker Wildschweine auf der Insel entdeckt. Der Doppelzaun soll noch heute fertiggestellt werden. Dann will der Landkreis Fallen auf der Insel errichten, um weitere Wildschweine zu erlegen und auf die Schweinepest hin testen zu lassen.

Positive Fälle in Märkisch-Oderland

Die Oderinsel liegt mitten im Kerngebiet in Märkisch-Oderland, wo vor zwei Wochen ein erstes mit der Schweinepest infiziertes Wildschwein gefunden wurde. Zuvor hatte es im ersten Kerngebiet in den Landkreisen Oder-Spree und Spree-Neiße zahlreiche solcher Fälle gegeben. Insgesamt gibt es mittlerweile 69 Schweinepest-Fälle in Brandenburg. Für das gesamte gefährdete Gebiet gelten derzeit strenge Regeln. Unter anderem dürfen Landwirte ihre Felder nicht bewirtschaften, weil sich dort Wildtiere verstecken könnten, die dann aufgeschreckt werden. Für die Bauern hat das Verbot schwere ökonomische Folgen - schließlich ist Erntezeit.

Schwere Einschläge für die Bauern

"Wir haben eine extrem schwierige Situation", sagt der Präsident des Landesbauernverbandes Brandenburg, Henrik Wendorff. "Die Schäden häufen sich und die Wetterlage lässt auch kein Aufschub von Arbeiten zu." Wenn die Landwirte nicht auf ihre Felder könnten, hätte das auch Folgen für die Ernte im nächsten Jahr, so Wendorff. Um mit den Bauern ins Gespräch zu kommen, lud Landrat Gernot Schmidt (SPD) am Donnerstag zu einem Treffen ein. Er will, dass die Landwirte sich noch stärker an der Suche nach Fallwild im gefährdeten Gebiet beteiligen, um die Seuche einzudämmen. Und auch über die existentiellen Nöte der Landwirte angesichts der Krise wollte Schmidt reden. Doch für die Landwirte blieben nach dem Treffen viele Fragen offen.

Fragen bleiben offen

"Ich bin sehr enttäuscht", sagt der Landwirt Frank Tiggemann. "Ich weiß nicht, wie wir die nächsten Monate überstehen sollen." Tiggemann ist Schweinehalter, rund 8.000 Tiere hat sein Unternehmen. Wie lange die Einschränkungen für die Bauern andauern und wer für den Schaden der Landwirte aufkommt - beides wurde bislang nicht geklärt. Am Freitag tagt erneut der Krisenstab Märkisch-Oderland. Dann soll es auch um die Nöte der Bauern gehen. Sendung: Antenne Brandenburg, 15.10.2020, 16:10 Uhr