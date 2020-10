An der Europa-Universität in Frankfurt (Oder) gibt es seit Donnerstag den neuen Studiengang "Master of Digital Entrepreneurship". Studiert wird an der neuen "European New School of Digital Studies" (ENS) [ europeannewschool.com ], einer deutsch-polnischen Forschungskooperation mit der polnischen Uni Adam-Mickiewicz in Poznan. Zum Wintersemester sollen 28 Studierende an der ENS anfangen. Thema sind die Herausforderungen der digitalen Gesellschaft.

"Wir wollen beides miteinander kombinieren: Die klassischen Humanwissenschaften mit den Bereichen der IT, Informatik und Mathematik", sagt Politikwissenschaftler Jaroslaw Janczak, der das Projekt von polnischer Seite aus koordiniert. Seit 1992 arbeiten die Adam-Miezkiewicz-Universität in Posen und die Viadrina eng zusammen, unter anderem in der Gemeinschaftseinrichtung Collegium Polonicum in Frankfurts Nachbarstadt Slubice.

Die Räume des Collegium Polonicums sind auch Sitz der "European New School". Deren Gründung soll perspektivisch der Grundstein für eine Deutsch-Polnische Fakultät sein. Dort soll das Angebot an der grenzübergreifenden Forschungseinrichtung in den nächsten Jahren ausgebaut werden, mit mehr Studiengängen und Plätze für bis zu 400 neue Studenten. Die Eröffnung der "European New School" am Donnerstagabend wegen der Coronavirus-Pandemie virtuell stattfinden.