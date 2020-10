Für Polen sind am Dienstag großflächige Wetterwarnungen über intensive anhaltende Niederschläge veröffentlicht worden. Diese könnten die Wasserstände in Oder und Neiße erheblich anheben, warnt das Hochwassermeldezentrum beim Brandenburger Landesamt für Umwelt.

Aufgrund der vorhergesagten, intensiven Niederschläge und der Wasserstandprognosen sind an Pegeln der Warthe in Polen bereits Warnungen ausgerufen worden. Aus aktueller Sicht wird durch die weiteren andauernden Niederschläge und durch die polnischen Zuflüsse mit steigenden Wasserständen an den brandenburgischen Pegeln zu rechnen sein, so das Hochwassermeldezentrum.

Sendung: Antenne Brandenburg, 13.10.2020, 15:30 Uhr