Auch in Frankfurts Nachbarstadt Słubice sorgt das verschärfte Abtreibungsverbot nach wie vor für Unmut. Bereits am vergangenen Montag gingen deshalb bereits knapp 500 Einwohner gegen das Gesetz auf die Straße. Abtreibungen sollen jetzt auch bei Fehlbildungen von ungeborenen Kindern illegal sein. Das geht zu weit, sagt Demonstrantin Alicia Gorczak. Sie sagt: "Niemand will in dieser Situation sein. Aber wenn es darum geht abzutreiben oder nicht, dann sollte jede Frau selbst entscheiden können. Das ist eine kontroverse Frage, aber wir müssen selbst die Wahl haben."

Die Słubicerin Alicia Gortczak lernt am Frankfurter Gymnasium. Deshalb nimmt sie am erneuten Streik nicht teil. Dafür ist ihre Schwester bei der Kundgebung am Mittwoch dabei. Sie ist Studentin in Polen und verweigert die Vorlesungen. "Meine Schwester streikt auf diese Art und Weise", so Alicia. "Der Unterricht in Universitäten und Schulen findet aktuell meist online statt. Und die Frauen nehmen nicht an den Seminaren teil. Auch das ist eine Form des Protestes."