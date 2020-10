Schweinepest in Brandenburg

Die Schweinepest breitet sich in Brandenburg in Richtung Westen aus. Im Landkreis Oder-Spree wurde im Bereich der Stadt Friedland ein mit ASP infiziertes Wildschwein entdeckt. Dies bestätigte das Gesundheitsministerium dem rbb. Nach Informationen des rbb-Studios Frankfurt (Oder) handelt es sich bei dem aufgefundenen Tier um einen Frischling. Dies lasse befürchten, dass auch die Mutter des Frischlings sowie die Geschwister bereits infiziert seien und die Tierseuche nun weitertragen, hieß es.

Mehr als 100 Fälle der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg

Der tote Frischling war am 26. Oktober entdeckt worden und lag bei Klein Briesen. Damit liegt der Fund weit außerhalb der bisherigen beiden Sperrbezirke bei Neuzelle und Küstrin. Auch die bislang gezogenen festen Zäune auf mehr als 55 Kilometern Länge durch das Schlaubetal haben sich damit als keine Barriere gegen die Schweinepest gezeigt. Der Fund bedeutet auch, dass weitere Schweinehaltungsbetriebe in den weiteren Lockdown gehen müssen und ihr Fleisch nicht mehr vermarkten können.

"Die Restriktionszonen werden entsprechend angepasst und erweitert", sagte die Leiterin des ASP-Krisenstabes, Verbraucherstaatssekretärin Anna Heyer-Stuffer. Bei der weiteren Suche nach Fallwild in der Umgebung des Fundortes solle die Bundeswehr unterstützen. Um den Fundort werde ein neues Kerngebiet ausgewiesen und zunächst mit einem Elektrozaun eingezäunt, der später durch einen festen Zaun ersetzt werde.



"Auch wenn bislang sämtliche Ausbrüche in Brandenburg glücklicherweise aus den beiden bisherigen Kerngebieten nahe der polnischen Grenze stammen, war nicht auszuschließen, dass es durch die intensive Fallwildsuche weitere Funde auch außerhalb dieser Gebiete geben kann", sagte sie. "Nun kommt es darauf an, mit den bewährten Maßnahmen auch hier dafür zu sorgen, die Verbreitung der Tierseuche schnell einzugrenzen."