Anastasia Biefang war drei Jahre bei der Bundeswehr Kommandeurin des Informations-Bataillons in Storkow (Mark). Die Jahre in Storkow bezeichnet sie als beste Zeit ihres Berufsleben. Von Michael Lietz und Larissa Mass

Zur Verabschiedung von Anastasia Biefang haben die 700 Soldaten in Storkow einen Einsatzwagen umgebaut - zum Einhorn, dem Maskottchen ihrer Kommandeurin beim Auslandseinsatz in Afghanistan. Entsprechend gerührt zeigte sich am Dienstag die 46-Jährige: Sie verlasse Storkow mit "weinendem Herzen". In 26 Dienstjahren habe sie nirgendwo so eine starke Verbundenheit wie in Storkow erfahren.

Während eines feierlichen Abschlussappells inklusive militärischem Kommandowechsel übergab Anastasia Biefang nach drei Jahren als Bundeswehr-Kommandeurin die Führung. Sie war bundesweit die erste Frau auf diesem Posten.