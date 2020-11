Die Afrikanische Schweinepest breitet sich immer weiter aus. Schon über 100 bestätigte Fälle gibt es in Brandenburg – bislang sind nur Wildschweine infiziert. Trotzdem trifft die Seuche auch die Schweinebauern in der Region hart. Von Lucia Heisterkamp

Erst Corona, dann die Afrikanische Schweinepest - für die Bauern in Brandenburg eine belastende Kombination. In den gefährdeten Gebieten dürfen sie nur noch in Ausnahmen ihre Felder bewirtschaften und besonders schlimm trifft es die Schweinehalter in der Region.

Sie werden ihre Tiere nicht mehr los, weil die meisten Schlachter derzeit keine Schweine aus Brandenburg mehr annehmen. Carsten Ilse ist Halter von 1.500 Schweinen in der gefährdeten Zone in Märkisch-Oderland. Er weiß nicht, wie er die nächsten Monate überstehen soll und wer ihn am Ende für seine Ausfälle entschädigt.