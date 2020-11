Das Landgericht Frankfurt (Oder) hat am Montag einen 27 Jahre alten Mann wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann im März dieses Jahres seinen Mitbewohner in Basdorf (Lankreis Barnim) getötet und zerstückelt hat. Zwei Wochen nach der Tat stellte sich der Mann in Tschechien der Polizei und gestand die Tat.