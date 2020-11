Bild: Georg-Stefan Russew/ rbb

Drei Dürrejahre in Folge - Dramatischer Rückgang der Wasserspiegel in Nordbrandenburg

23.11.20 | 12:52 Uhr

Trocknet Nordbrandenburg aus? Aktuell ist zu beobachten, dass Seen in der Region nach und nach verschwinden. So ist der Wasserspiegel des Parsteiner Sees bereits um mehr als einen halben Meter gesunken.

Peter Erdmann ist 80 Jahre alt und hat am Parsteiner See im Barnim mehr als 50 Jahre als Fischer gearbeitet. Nun betreibt er am benachbarten Serwestersee bei Ziethen einen Campingplatz. An beiden Gewässern beobachtet Erdmann seit Jahren dramatische Rückgänge der Wasserspiegel. Am Parsteiner, dem drittgrößten natürlichen See Brandenburgs, sei das Wasser bereits um mehr als einen halben Meter gesunken, so Erdmann.

Peter Erdmann ist 80 Jahre alt und hat am Parsteiner See im Barnim mehr als 50 Jahre als Fischer gearbeitet. Nun betreibt er am benachbarten Serwestersee bei Ziethen einen Campingplatz. An beiden Gewässern beobachtet Erdmann seit Jahren dramatische Rückgänge der Wasserspiegel. Am Parsteiner, dem drittgrößten natürlichen See Brandenburgs, sei das Wasser bereits um mehr als einen halben Meter gesunken, so Erdmann.

Und auch an Erdmanns jetzigem Arbeitsplatz sehe es nicht besser aus. Wo früher noch das Ufer war, stehen jetzt Bungalos für Feriengäste, beobachtet er. Das Wasser hat sich um sechs bis sieben Meter zurückgezogen, sodass die Sandflächen immer tiefer in den See hineinreichen, erklärt Erdmann. Von dort, wo er nun besorgt seinen Blick schweifen lässt, hätte er vor wenigen Jahren noch bis zur Hüfte im Wasser gestanden. "Die Situation ist zurzeit sehr, sehr schlecht. Es fehlt jede Menge Wasser. So war es noch nie, dass knapp ein dreiviertel Meter an Pegel fehlt."

Folgen des Klimawandels?

Die Gründe für den Rückgang sieht der ehemalige Fischer im menschengemachten Klimawandel. "Die Sonne wird immer aggressiver", sagt Erdmann, "und wenn es fast gar nicht regnet, naja, dann kommt kein Wasser dazu." Wenn der Trend der letzten Jahre anhalte, befürchtet er eines Tages ganz auf dem Trockenen zu sitzen.

Martin Flade vom Landesumweltamt

Martin Flade von der Angermünder Außenstelle des Landesumweltamts will noch nicht explizit von Folgen des Klimawandels sprechen. Doch auch er bestätigt ein Niederschlagsdefizit von etwa der Hälfte der üblichen Menge in den vergangenen drei Jahren. "Es sind ungefähr 250 Liter pro Quadratmeter - und wir hatten relativ milde Winter mit wenig Schnee. Dadurch sind die Wasserstände überall gesunken. Und wir haben viele Seen, die keinen richtigen Zu- und Abfluss haben", sagt Flade.

Seen verdunsten vehement

Dem Uckermärkischen Umweltdezernenten Karsten Stornowski (SPD) zufolge, macht den Seen noch ein weiteres Phänomen zu schaffen: "Die Verdunstung von Seen erhöht sich vehement und das wird unterschätzt. Wir haben auch Temperaturerhöhungen, die prognostiziert werden und jetzt sichtbar werden."

Davon betroffen sei auch das Grundwasser, welches immer tiefer absacke. Für Stornowski sei es nun nötig, umzudenken. Zum einen müsse der Waldumbau vorangebracht werden, da Mischwälder als natürliche Wasserspeicher dienten. Zum anderen seien auch anderen Formen der Landwirtschaft gefragt. Laut Stornowski müssten beispielsweise zuvor künstlich trockengelegte Moorlandschaften wieder volllaufen dürfen, um das Grundwasser aufzufüllen.

Viel Zeit hierfür bliebe der sprichwörtlichen Sandbüchse Uckermark allerdings nicht mehr. "Wenn wir so weitermachen, wird die Region bald austrocknen", befürchtet der Umweltdezernent. Sendung: Antenne Brandenburg, 23.11.2020, 14:10 Uhr