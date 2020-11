dpa/Lino Mirgeler Audio: Antenne Brandenburg | 09.11.2020 | Sabine Tzitschke | Bild: dpa/Lino Mirgeler

Jagden, Zäune und Verbote - Behörden wollen Verschleppung der Schweinepest verhindern

09.11.20 | 16:13 Uhr

127 Fälle der Afrikanischen Schweinepest wurden seit dem Ausbruch im September in Brandenburg gezählt. Nun soll verhindert werden, dass die Wildschweine in die Wälder weiterziehen und sich vermehren. Auch deshalb gibt es ab sofort eine Jagdprämie.



In Brandenburg wurden seit Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) insgesamt 127 verendete, infizierte Tiere gefunden. Nachgewiesen wurde die Tierseuche mittlerweile an drei Standorten, die entsprechende Eindämmungs-Gebiete nach sich ziehen. Neben der Kernzone in Märkisch-Oderland bei Kürtin, ist vor allem der Süden im Landkreis Oder-Spree von der Seuche betroffen. Dort läuft derzeit der Bau von Fest- und Elektro-Zäunen im Kampf gegen die Schweinepest auf Hochtouren. Nach dem Fund an gleich mehreren Stellen im Oelse-Tal Ende Oktober wird die neue, inzwischen dritte Kernzone im Land Brandenburg eingekreist. Dazu zählen 16 Dörfer und die Stadt Friedland, in denen jetzt - abgesehen von den Anwohnern und für Durchfahrten mit dem Auto - das Betreten von Feldern und Wäldern verboten ist.

Petra Senger, Amtstierärztin von Oder-Spree | Bild: rbb/Tony Schönberg

Sorge vor Verschleppung in Lieberoser Heide

Zum aktuellen Stand des Baus sagte die Amtstierärztin des Kreises Oder-Spree, Petra Senger, Ende der vergangenen Woche dem rbb: "Wir sind an der Bundesstraße 168 so weit, dass der Elektro-Zaun zwischen Friedland und der Kreisgrenze gezogen ist. Die Kollegen aus dem Kreis Dahme-Spreewald arbeiten dort weiter. Es gilt zu verhindern, dass die Schweine in die Lieberoser Heide gehen, weil dies ein mit Munition belastetes Gebiet ist. Dort sind wir sehr besorgt."

Die momentan meist trächtigen Sauen sollen nicht weiterziehen, denn gerade in der Herbstzeit würden die Tiere ihr Revier von den zum Teil nicht abgeernteten Maisfeldern in die Wälder wechseln, so die Amtstierärztin. Baumfrüchte wie Bucheckern und Eicheln böten den Wildschweinen eine willkommene Nahrungsgrundlage vor dem Winter. In den Wäldern seien die Tiere allerdings noch schwerer zu finden und zu jagen. Darum sollen jetzt vermehrt auch Großfallen zum Einsatz kommen. Senger erklärt: "Die muss man sich wie kleine Gehege von 20 Meter Durchmesser vorstellen. Dort versucht man dann auch unsere großen Rotten, die wir hier auch haben, zu erlegen."

Die Kritik von Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbandes, dass der Zaunbau viel zu spät erfolge, weist Senger von sich. "Es ist wesentlich wichtiger zu gucken, wo sind denn die Tiere wirklich hin und wo sind die eigentlichen Gebiete, in denen sich das Geschehen im Moment abspielt. Da hätte ich Herrn Wendorff gerne zur Diskussion eingeladen. Aber das aus der Ferne zu bewerten, ohne die Sachverhältnisse zu kennen, halte ich nicht für fair."

Der Oder-Neiße-Radweg ist wegen der Schweinepest gesperrt. | Bild: Sabine Tzitschke/rbb

Warnung an Pilzsucher und Wanderer

Bis auf ein kleines Gebiet im Nord-Westen ist mittlerweile fast der komplette Landkreis Oder-Spree von den Schweinepest-Maßnahmen betroffen. So reicht die neue Pufferzone von Oder-Neiße bis nach Fürstenwalde. Für Radfahrer sind Teile des Oder-Neiße-Radwegs inzwischen gesperrt. Und auch für Pilz-Suchende und Wanderer wird die Situation zunehmend unübersichtlich. Klar ist: Das Betreten der Kerngebiete ist verboten.

Guldula Teltewskaja, Dezernentin des Landkreises für ländliche Entwicklung, rät zur Vorsicht: "Die Übergänge vom gefährdeten ins Kerngebiet sind fließend. Wir werden später Bejagungsmaßnahmen durchführen, und da ist es schon angebracht, zu überlegen, ob ein Ausflug wirklich sein muss." Guldula Teltewskaja, Dezernentin des Landkreises für ländliche Entwicklung, rät zur Vorsicht: „Die Übergänge zwischen vom gefährdeten ins Kerngebiet sind fließend. Wir werden später Bejagungsmaßnahmen durchführen, und da ist es schon angebracht, zu überlegen, ob ein Ausflug wirklich sein muss.“ Guldula Teltewskaja, Dezernentin des Landkreises für ländliche Entwicklung, rät zur Vorsicht: „Die Übergänge zwischen vom gefährdeten ins Kerngebiet sind fließend. Wir werden später Bejagungsmaßnahmen durchführen, und da ist es schon angebracht, zu überlegen, ob ein Ausflug wirklich sein muss.“

Tausende Tiere vor dem Abschuss

Auch im Landkreis Märkisch-Oderland laufen die Eindämmungs-Versuche weiter. Seit Montag sucht die Bundeswehr verstärkt nach Kadavern von verendeten Wildschweinen. Das Gebiet, in dem allerhöchste Vorsicht gilt, reicht mittlerweile vom Barnim bei Lunow-Stolzenhagen bis nach Lieberose nördlich von Cottbus.

In dieser Region leben tausende Wildschweine. Die meisten von ihnen sind gesund. Doch sie alle müssen jetzt verstärkt gejagt werden, so Petra Senger. Das sei für die Pufferzone auch schon angewiesen. Am Montag teilte das Umweltministerium mit, dass das Land Brandenburg ab sofort Abgabeprämien für in der Pufferzone erlegte Wildschweine zahlt. Noch seien keine Bewegungsjagden angesetzt, doch Einzel- und Ernte-Jagden sollen bereits dazu dienen die Population abzusenken. "Wir müssen sie auf ein Seuchen-Tilgungsniveau runter bekommen", so Senger. "Das heißt, wenn wir solche Population-Stärken haben, haben wir eine Chance die Seuche mit unseren Maßnahmen zu bekämpfen."

Bekämpfung bei aktueller Population chancenlos

Mittlerweile sind auch die Jagdregeln verändert worden. So ist es jetzt beispielsweise erlaubt mit Nachtsichtgeräten unterwegs zu sein. Der Amtstierärztin zufolge wird das aber nicht reichen, die Wildschweine in Schach zu halten: "Solange die Population so hoch ist, wie wir sie im Moment haben, sprechen die Wild-Biologen von einem Seuchen-Beschleunigungsniveau. Das heißt, wir haben selbst mit diesen Maßnahmen kaum Chancen, weil einfach die Dichte zu hoch ist, sodass die Übertragung dann doch schnell stattfindet. Und deswegen müssen die Maßnahmen gut koordiniert und parallel laufen, und vor allem in der zeitlichen Abfolge."

Sendung: Antenne Brandenburg, 09.11.2020, 14:10 Uhr