Er ist und bleibt ein Problem-Baum: Die riesige Tanne für den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz ist von Falschparkern in Neuenhagen blockiert worden. Die Aufstellung muss vorerst warten. Es ist nicht das erste Mal, dass der Baum für Gesprächsstoff sorgt.

Die für Mittwoch geplante Aufstellung des Weihnachtsbaums zwischen Gedächtniskirche und Breitscheidplatz in Berlin haben Falschparker vorerst vereitelt. "Aufgrund von falsch geparkten Autos in Neuenhagen (Märkisch-Oderland) konnte der Mammutbaum heute Nacht nicht wie geplant in die Berliner City West starten", teilte der Schaustellerverband mit.

Der auf 18 Meter gestutzte Baum war am Dienstag in einem Vorgarten im brandenburgischen Neuenhagen gefällt worden und sollte außerhalb des Berufsverkehrs in die Hauptstadt

gebracht werden.