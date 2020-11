Besucher in Diskothek "Le Frosch" angegriffen

Im Prozess um den Angriff auf eine Diskothek in Frankfurt an der Oder ist am Montag ein 42-jähriger Syrer zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Er ist der erste von fünf Angeklagten, die sich wegen der Attacke vor Gericht verantworten müssen.