Bei Templin erinnert ein Gedenkstein an einen Gutsbesitzer, auf dessen Geheiß dort im zweiten Weltkrieg ein Außenlager des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück entstand. Ein Anwohner will den Stein entfernen lassen. Doch das ist nicht so einfach. Von Peter Huth

Anwohner Rainer Witzel will nicht hinnehmen, dass mit dem offen zugänglichen Stein ein KZ-Profiteur geehrt wird. Er fordert, dass dieser Gedenkstein für einen Grafen, der KZ-Häftlinge ausgebeutet hat, verschwindet. Bereits im Februar hatte Witzel einen Brief an die Stadtverordnetenversammlung (SVV) von Templin geschrieben. Die sei bisher aber nicht tätig geworden.

Im Wald bei Templin in Netzow steht seit 2010 ein Gedenkstein für Hans Georg Graf von Arnim mit der Aufschrift: "Bis 1945 Herr auf Netzow, Zichow und Kleinow Uckermark". Doch das ist nur ein Teil der Geschichte: Denn auf dem Gutshof in Zichow befand sich seit Mitte 1944 auf Wunsch des Gutsbesitzers ein Außenlager des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück. Etwa 100 Frauen wurden dort zur Feldarbeit gezwungen.

Der Gedenkstein selbst wurde erst Anfang der 2000er Jahre am Ufer des Netzowsees bei Templin aufgestellt. Was es mit dem Stein wirklich auf sich hat, entdeckte Rainer Witzel erst Jahre später. "Ab 2017 habe ich in Ravensbrück ehrenamtlich im Archiv gearbeitet", sagt er. Dort habe er sich mit Arbeitskommandos beschäftigt. "Dabei bin ich dann auch auf die Außenlager gestoßen - Zichow war eins - und habe festgestellt, dass es hier einen Zusammenhang gibt zwischen der Familie von Arnim, für den hier der Stein aufgestellt wurde, und den Häftlingen, die dort von 1944 bis 1945 auf dem Gut in Zichow arbeiten mussten", sagt Witzel.

Lau erinnert sich noch an einzelne Abläufe. "Die Frauen mussten hier antreten und dann ihre Kopftücher auftun. Und dann hat die SS - es waren Frauen und Männer - immer rumgeschrien. Das hat jedenfalls immer längere Zeit gedauert, bis sie endlich so weit waren", sagt Lau. "Und dann mussten sie ein Lied singen und dann gings los, dann sind sie zur Arbeit gegangen."

Untergebracht waren die KZ- Frauen in einem Speicher auf dem Gelände des Guts Zichow, rund 50 Kilometer weiter östlich. Nichts erinnert hier an das KZ-Außenlager. Nur Joachim Lau erinnert sich. Lau hat als Siebenjähriger mit seinen Freunden auf dem Hof des KZ-Außenlagers gespielt. So richtig begriffen, was da passierte, hat er damals allerdings nicht, sagt der Zeitzeuge. "Diese Frauen haben hier gehaust, muss ich mal sagen. Da war keine Toilette, da war nichts", sagt Lau. "Wenn die Frauen morgens zur Arbeit kamen, da kamen sie hier herunter. Die waren alle ohne Kopfbedeckung, sie waren auch kahlgeschoren, hatten keine Haare auf dem Kopf."

Obwohl sich Joachim Lau darüber ärgert, dass nichts in Zichow an das Leiden der Frauen erinnert, sieht er die Verantwortung nicht beim Grafen sondern in der NS-Zwangswirtschaft. "Mein Vater war Rentenmeister, er hat die Löhne errechnet und die Bilanzen erstellt. Er war sozusagen der Vertraute des Grafen. Und der Graf selbst, so sagte mir mein Vater, war nie Nazi gewesen. Der hatte mit denen eigentlich gar nichts im Sinn."

In Zichow werde Zwangsarbeit verschwiegen, in Netzow der Graf geehrt, und Gewinne wären auf dem Rücken von KZ-Opfern gemacht worden, sagt dagegen Rainer Witzel. Für ihn gehe das gar nicht. "Es gibt hier in Templin eigentlich immer nur den 6. März 1944, wo die Bombardierung war. Oder die schlimme Zeit nach 45", sagt er. "Was die Häftlinge angeht, die hier auch vielleicht in der Nähe von Templin gearbeitet haben, zum Beispiel in Postheim, das wird weitestgehend ausgeblendet.

Witzel will nicht locker lassen. "Das war so für mich der Anlass, mich stärker mit dem Stein zu beschäftigen, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu fordern, dass der Stein weg muss. Denn ich bin der Überzeugung: Hier handelt es sich um einen Menschen, der anderen großes Unrecht getan hat und sich auch dadurch die Existenz nach 1945 gut gesichert hat. Und das geht einfach nicht."