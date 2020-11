Bild: dpa/Pleul

Frankfurt (Oder) - Erster Prozess um Überfall auf Club "Le Frosch" beginnt

16.11.20 | 06:21 Uhr

Mehr als zwei Jahre nach dem Überfall auf den Frankfurter Musikclub "Le Frosch" startet am Montag der erste Prozess am Landgericht. Doch statt gegen fünf wird erst nur gegen einen Beschuldigten verhandelt - nicht nur wegen der Corona-Pandemie. Von Michael Lietz



Im Sommer 2018 gerät in Frankfurt (Oder) eine Gruppe junger Syrer in die Schlagzeilen. Immer wieder kommt es an verschiedenen Orten der Stadt zu Pöbeleien und Prügeleien. Oft geht es um Mädchen, oft sind nach rbb-Informationen einschlägig bekannte Rechtsradikale involviert. So auch am Abend des 25. August 2018: Im Club "Le Frosch" auf dem Gelände der Kulturmanufaktur "Gerstenberger Höfe" geraten zwei Syrer mit mindestens zwei anderen Gästen, die der rechten Szene angehören sollen, in Streit. Es geht offenbar um die Ex-Freundin von einem der beiden Deutschen. Als der Streit eskaliert, zögert Club-Betreiber Dirk Schöbe nicht lange und setzt die beiden Syrer vor die Tür. Die fühlen sich offenbar in ihrer Ehre gekränkt, telefonieren und verschwinden kurz. Was sich dann ereignet, darüber gehen die Meinungen und Erinnerungen auseinander.

Anklage: Angriff mit Messern, Steinen, Stangen und Gürteln

Fakt ist: Kurz nach ihrem Rauswurf kommen die beiden Syrer zurück, diesmal in einer Gruppe von zehn bis 15 Personen, so die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) in ihrer Anklageschrift. Mit Stangen, Messern, Steinen und Gürteln bewaffnet verbreiten sie offenbar Angst und Schrecken. Manche Clubbesucher verstecken sich vor der Tür des Clubs in Todesangst unter Autos, andere ziehen sich in die Räumlichkeiten zurück. Laut Staatsanwaltschaft beginnen die Syrer damit, die Besucher und auch die Räumlichkeiten selbst anzugreifen. Es soll geschlagen, getreten und auf Fenster und Türen eingeschlagen worden sein. Der Hauptbeschuldigte habe zudem versucht, mit einem Messer durch die kaputte Scheibe der Eingangstür auf dahinterstehende Gäste einzustechen. "Ich steche euch alle ab, ihr seid alle tot" soll er dabei gerufen haben. Zeitungsberichten zufolge habe es sieben Verletzte gegeben, Scheiben und Türen seien zu Bruch gegangen, die Angreifer hätten mehrfach "Allahu akbar" gerufen. Nach Informationen des rbb-Studios Frankfurt (Oder) soll allerdings der herbeigerufene Rettungswagen unverrichteter Dinge wieder losgefahren sein. Zudem sind offenbar nicht mehrere Scheiben, sondern nur eine von mehreren Scheiben der Eingangstür zerstört worden. Dabei hatten die Syrer mehr als zehn Minuten Zeit, bis die Polizei eintraf.

Verfahren wird immer wieder aufgeschoben

Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (Linke) spricht danach davon, von der Brutalität der Angreifer überrascht gewesen zu sein. Er kündigt an, Intensivstraftäter ausweisen lassen zu wollen. Dass die Syrer zu diesem Zeitpunkt noch keine Vorstrafen haben, spielt in der Diskussion keine Rolle. Dafür aber werden Parallelen zum Tod eines Deutsch-Kubaners in Chemnitz gezogen. Wilke sei für die Sicherheit seiner Einwohner verantwortlich, und er werde es nicht soweit kommen lassen wie in der sächsischen Metropole, sagt er damals. Die Staatsanwaltschaft erhöht unterdessen den Ermittlungsdruck, zwei Beamte werden für die Ermittlungen abgestellt. Kurze Zeit später sitzen die mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft. Bis März 2019 sind die fünf Angeklagten hinter Gittern. Dann werden sie wegen zu langer Verfahrensdauer und Überlastung des Gerichts auf freien Fuß gesetzt. Die Folge: Das Verfahren gegen die Syrer wird immer weiter aufgeschoben, weil andere Haftsachen Vorrang haben, heißt es.

Ein Angeklagter offenbar zu Deal bereit

Erst vor wenigen Wochen hat das Landgericht Frankfurt (Oder) zur Überraschung vieler Verfahrensbeteiligter das Hauptverfahren terminiert. Den fünf Angeklagten werden schwerer Landfriedensbruch, Bedrohung und gefährlich Köperverletzung zur Last gelegt. Der Hauptangeklagte muss sich zudem wegen versuchtem Totschlag verantworten. Die Überraschung der Verfahrensbeteiligten begründet sich im Zeitpunkt der Hauptverhandlung: Mitten in der zweiten Corona-Welle sollen im Saal 007 des Landgerichts Frankfurt (Oder) allein auf der Anklagebank 15 Prozessbeteiligte nebst Dolmetscher Platz nehmen. Zweifel an der Umsetzung der Hygienemaßnahmen werden daraufhin laut. Um Einsprüchen und Anträgen zuvor zu kommen, nutzt das Strafgericht offenbar einen weiteren Umstand aus: Einer der fünf Angeklagten hätte vorab durchblicken zu lassen, für einen Deal zur Verfügung zu stehen. Für eine glaubwürdige Aussage stünde dann eine mildere Strafe im Raum. Dieses Verfahren hat das Landgericht Frankfurt (Oder) letzten Donnerstag von den anderen Verfahren abgetrennt. Es soll am Montag verhandelt und am gleichen Tag ein Urteil gesprochen werden. Sämtliche anderen Verhandlungstage bis Mitte Dezember sind abgesagt und werden neu terminiert – auch das Verfahren gegen den Hauptangeklagten.

Laut Gerichtssprecher Frank Draxler wären die Hygienemaßnahmen für den kompletten Prozess ausreichend gewesen. Angesichts der hohen Infektionszahlen sei allerdings nicht erwartbar, dass der Prozess ohne Corona-Fall zu Ende gebracht werden kann. Eine Infektion würde dann möglicherweise den Prozess platzen lassen. Wann die vier verschobenen Verfahren erneut aufgerufen werden, ist bislang nicht bekannt. Prozessbeteiligte rechnen damit aber nicht vor dem Frühjahr 2021.