Eva Kirchner-Rätsch/rbb Audio: Antenne Brandenburg | 10.11.2020 | Eva Kirchner-Rätsch | Bild: Eva Kirchner-Rätsch/rbb

Inspektion am Storkower See - Was am Boden einer Schleuse so alles auftaucht

10.11.20 | 18:07 Uhr

Alle sechs Jahre wird die Schleuse Kummersdorf am Storkower See instandgesetzt. Dabei wird die Schleusenkammer komplett trocken gelegt - und Dinge tauchen wieder auf, die die Bootsführer verloren haben.

Mit dem sogenannten Kranen oder Slippen – also Boote vor dem Winter ins Trockene holen – endet für viele Freizeitkapitäne die Saison auf den Gewässern in Berlin und Brandenburg. Doch wer glaubt, dass damit Ruhe einkehrt, der irrt. Das zumindest gilt das für die Schleusenanlage in Kummersdorf bei Storkow (Landkreis Oder-Spree). Dort am Kanal zwischen Storkower und Wolziger See wird derzeit kräftig gewerkelt. Die große Schleuseninspektion steht an. Dabei kommen die Mitarbeiter nicht nur an ungewöhnliche Orte, sondern es treten auch allerlei Dinge zu Tage, die lange verschollen waren.

Kram über Bord!

Mit einem Kescher in der Hand steht Sarah Pech dick eingepackt in blauer Arbeitsmontur in der 4,5 Meter tiefen Kummersdorfer Schleusenkammer. Die 25-jährige Schleusenwärterin versucht Barsche zu fangen. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht, weil die Fische ein erstaunliches Tempo vorlegen. Die etwa zehn bis 15 Tiere haben es nicht mehr rechtzeitig aus der Schleuse geschafft. Jetzt schwimmen sie an einer der tieferen Stellen in der ansonsten leeren Schleusenkammer.

Und Barsche sind nicht das Einzige, was die 25-jährige und ihre Kollegen gefunden haben. "Wir haben Wäscheklammern gefunden", sagt Wärterin Pech. "Ein Handy mit Ausweis war dabei. Eine Feuerschale. Dazu Lampen und Haken." Doch auch mehrere Brillen und Kleingeld im Wert von 13 Euro liegt auf dem Grund der gemauerten Wanne.

Fit für die Saison

Normalerweise befinden sich in der Schleuse etwa 250.000 Liter Wasser. Doch alle sechs Jahre wird das abgelassen und die Bauingenieure des Wasser- und Schifffahrtsamtes Spree-Havel rücken an, so Thomas Englisch der Leiter des Außenbezirks in Kummersdorf. "Die schauen sich dort wirklich alles an. Alle Teile, die darin verbaut sind: Wände, Böden und der sogenannte Drempel (Schwelle des oberen Schleusentores – Anmerk. d. Redaktion)."

Sarah Pech beim Fischen in der Kummersdorfer Schleuse

Darüber hinaus stünden auch kleinere Arbeiten an. So müssen etwa die Schleusentore sandgestrahlt und beschichtet werden. Sarah Pech ist mit Malerarbeiten beschäftigt. Sie bepinselt Haltestangen oder Ausstiegsleitern in Gelb und Orange.

Vom Wirtschaftsfaktor zum Freizeitspaß

Und so gibt es an dem mehr als 150 Jahre alten Bauwerk einiges zu tun. 1863 wurde die Schleusenanlage erbaut. Damit sollte der Transport von Baustoffen wie Holz und Sand vom Scharmützelsee aus erleichtert werden. "Um diese bis nach Berlin zu transportieren, hat man die Seen und Gewässer hier mit kleinen Kanälen miteinander verbunden und Schleusen in Kummersdorf, Storkow und Wendisch Rietz gebaut", sagt Thomas Englisch.