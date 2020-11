Außerdem wird das benachbarte gefährdete Gebiet mit nicht ganz so scharfen Regeln erweitert ebenso wie die seuchenfreie Pufferzone, in der die Hausschweine abgesondert werden müssen. Die Pufferzone reicht nun im Südwesten des Landkreises bis an die Kreisgrenze und endet an der nördlichen Kreisgrenze vor der Stadt Fürstenwalde/Spree.

Die Krankheit ist für Menschen ungefährlich, für Wild- und Hausschweine fast immer tödlich. Die Hausschweinbestände in Deutschland sind nach wie vor frei von der Afrikanischen Schweinepest. Es gibt keine Möglichkeit, die Schweine vorbeugend zu impfen.

Außerdem wird das benachbarte gefährdete Gebiet mit nicht ganz so scharfen Regeln erweitert ebenso wie die seuchenfreie Pufferzone, in der die Hausschweine abgesondert werden müssen. Die Pufferzone reicht nun im Südwesten des Landkreises bis an die Kreisgrenze und endet an der nördlichen Kreisgrenze vor der Stadt Fürstenwalde/Spree. Die Krankheit ist für Menschen ungefährlich, für Wild- und Hausschweine fast immer tödlich. Die Hausschweinbestände in Deutschland sind nach wie vor frei von der Afrikanischen Schweinepest. Es gibt keine Möglichkeit, die Schweine vorbeugend zu impfen.