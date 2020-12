Das Problem der Wildschäden löst das allerdings nicht. Gejagt werden durfte längere Zeit im Kerngebiet der Afrikanische Schweinepest nicht. So konnte sich das Wild dort ungestört vermehren. Die Folgen laut Waldbesitzer: erhebliche Schäden in den Wäldern.

Dazu zählen etwa abgeschälte Rinden, abgeknabberte Knospen oder umgeknickte Bäume. Seit im Wald der Stiftung Stift Neuzelle nicht mehr gejagt werden darf, haben die Wildschäden stark zugenommen. 182 von rund 9.000 Hektar der Stiftung sind mit so genannten Kulturzäunen abgesteckt, um die dortigen neu gepflanzten Bäume vor Rehen und Hirschen zu schützen. Aktuell ist das laut Forstbetriebsleiter Boris Schnittker von der Stiftung Stift Neuzelle wirkungslos. Er ist regelmäßig in dem Gebiet auf Spurensuche. Er zeigt Stellen im Drahtzaun, die vom Rotwild zerstört wurden. "Wir hatten eine Fallwild-Suche mit der Bundeswehr. Dabei sind die Hirsche durch die Reihen der Soldaten und durch die Zäune durchgebrochen."

Für den Waldumbau ist das ein echtes Problem und laut Schnittker sogar das größte im Zusammenhang mit der Schweinepest. Die Kulturen, die bereits vor vier bis fünf Jahren speziell geschützt angepflanzt wurden, werden nun beschädigt. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir ganze Anpflanzungen verlieren können", so Schnittker. "Sollte das passieren, fangen wir bei null an."

Ein Aussetzen des Jagdverbotes ist derzeit nicht in Sicht. Erst muss die Seuchenbekämpfung komplett abgeschlossen sein, heißt es vom Land Brandenburg. Doch selbst wenn zeitnah wieder gejagt werden dürfte, kommen dann die Schonzeiten des Wilds dazwischen, sagt Schnittker, der selbst auch als Jäger tätig ist. "Es ist so, dass das meiste Wild im Frühjahr den Nachwuchs erwartet. In dieser Zeit besteht ein Jagdverbot und insofern können wir da erst wieder ab August eingreifen." Dadurch, dass momentan nicht gejagt werden darf, falle für die Jäger ein ganzes Jahr aus. Dies könne nicht ohne Weiteres im kommenden Jahr wieder aufgeholt werden, so der Forstbetriebsleiter.