Auszeit-Orte | Uckermark - Wie es sich am ruhigsten Ort Deutschlands lebt

30.12.20 | 15:27 Uhr

Das Jahr 2020 war vor allem wegen der Corona-Pandemie im Kleinen wie Großen verrückt, bedrückend, anstrengend. Doch im Norden von Brandenburg scheint die Welt noch in Ordnung. Ohne Handy- und Internet-Empfang gibt es hier den perfekten Auszeitort. Von Georg-Stefan Russew

Direkt an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern gibt es jede Menge Natur und allzu viele Menschen tummeln sich in der Uckermark gleich gar nicht. Klingt nach einem perfekten Ort, um durchzuschnaufen und abzuschalten. Das hat auch eine Datenrecherche von rbb|24 bestätigt. In einer Analyse wurden Zahlen und Daten aus ganz Deutschland zur Netzabdeckung wie Handy- und Internetempfang, Bevölkerung sowie zum Naturraum zusammengetragen - und daraus dann der beste Auszeit-Ort für Naturliebhaber ermittelt. Große Überraschung: Es sind nicht die Alpen, es ist nicht die Insel Rügen, es ist der Große Küstrinsee im Boitzenburger Land.

40 Einwohner leben ohne Netz trotzdem sehr komfortabel hier. | Bild: Georg-Stefan Russew/rbb

Wie auf einer einsamen Insel

Mitten in diesem Gebiet liegt auch das 40-Seelen-Dörfchen Küstrinchen. Hier betreibt Ewald Karau zusammen mit Partnern direkt am Großen Küstrinsee seine Fischerei. In einer ehemaligen Schafszuchthalle zieht er Forellen. Seit mehr als 30 Jahren fährt Karau auch raus auf den See, um zusätzlich auf Hecht und Zander zu gehen. Ihm gefällt es in der Abgeschiedenheit. "Ich kann mir nichts besseres vorstellen", sagt er, denn Küstrinchen liege mitten im Naturschutzgebiet Uckermärkische Seen. Der Ort selbst zähle nicht dazu und sei wie eine Insel. "Ich sag immer scherzhaft, hier kann man Homosapiens Küstrinnennsis bestaunen, die letzten Menschen ihrer Art."

Absolutes Funkloch

Die 40 Einwohner von Küstrinchen leben fast wie in der digitalen Steinzeit. Zum Beispiel sucht man im Ort und auf dem See vergebens Handyempfang. "Wenn die Leute ab und zu herkommen und irgendwo telefonieren wollen, dann sag ich: 'Tut mir leid, da müssen sie woanders hinfahren.' Ansonsten hat es auch was Gutes: Man hat dadurch seine Ruhe!", betont Fischer Karau.

Leben, wo andere Urlaub machen

Idyllische Uckermark, fernab der hektischen Städte: Die, die hier wohnen, genießen es - auch ohne Handy-Empfang, meint auch Einwohnerin Hellwig Klöpper: "Bin ich mit aufgewachsen. Kenn ich. Und nein, das ist nicht der Arsch der Welt!" Klöpper will aus Küstrinchen auch nicht mehr weg. Sie und ihr Mann haben in der Region Arbeit, ihre Freunde und ihr Auskommen. "Und wenn man auf den See hinausschwimmt, da geht schonmal der Seeadler neben einem runter und holt sich einen Fisch." Das sei dann auch ein tolles Erlebnis. "Dafür müssen andere dann in den Urlaub fahren. Und wir wohnen hier", freut sich Klöpper.

Touristen entdecken so langsam die Abgeschiedenheit

Touristen hat es im Sommer in der Corona-Zeit in Scharen nach Küstrinchen und Umgebung getrieben. "Aus Nordrhein-Westfalen und Bayern waren sie mit ihren Wohnwagen hier. Das waren Menschen, die sonst an den warmen Meeren der Welt Station machen", sagt etwa Anwohner Hans-Jürgen Erdmann. Ihn hat es vor 14 Jahren zusammen mit seiner Frau Gudrun nach Küstrinchen verschlagen. "Wir haben uns sofort in die Landschaft verliebt. Für uns war schnell klar, dass wir hier unseren Lebensabend verbringen wollen", sagt Gudrun Erdmann. Um einen Fitzel mobiles Internet zu erhaschen, haben sich die Erdmanns eine Extra-Antenne angeschafft. "Für Mails und Banking reicht es gerade so", sagen beide.

Glasfaserkabel soll bald kommen

Die Sache mit der digitalen Steinzeit soll übrigens im kommenden Jahr zumindest teilweise ein Ende haben. Dann sollen Glasfaserkabel das 40-Seelen-Dörfchen per Datenturbo ins Zeitalter von Netflix und Co. holen. Und vielleicht kommt irgendwann dann auch noch ein Funkmast dazu. "Das wäre eine feine Sache", findet selbst Fischer Karau.