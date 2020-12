Wenn die 21-jährige Kira Hanschmann allmorgendlich mit ihrer Arbeit im Tiefbauamt der Stadt Frankfurt (Oder) beginnt, ist sie froh und vor allem dankbar, diesen Ausbildungsplatz bekommen zu haben. "Ich bin hier von Anfang an positiv aufgenommen worden und freue mich, dass ich so viel Vertrauen geschenkt bekomme."

Die junge Auszubildende ist nur ein Beispiel von vielen. Menschen mit einer Schwerbehinderung haben es nach wie vor schwer, auf dem Arbeitsmarkt integriert zu werden. Und das liegt in den meisten Fällen nicht an den Suchenden, sondern an den Arbeitgebern, bestätigt auch Monika Kodlewicz in der Frankfurter Arbeitsagentur. "Einfacher ist es Menschen mit Behinderung in Büro-Berufe zu vermitteln. Im Handwerk oder der Industrie wird es schwieriger. Grundsätzlich sind die Arbeitgeber gewillt. Da ist aber noch viel Luft nach oben und dort könnten viele Unternehmen noch mehr tun."